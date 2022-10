Deshalb appelliert Esken im Streit um den Hamburger Hafen an alle Beteiligten, man solle "die Dinge nicht so hoch hängen". In der Medienlandschaft werde suggeriert, es gehe "um den Verkauf des Hamburger Hafens an China". Das sei nicht der Fall, sondern es gehe um eine "unter 50 Prozent liegende Übernahme eines Terminals", so die SPD-Politikerin.