SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Quelle: Annette Riedl/dpa/Archivbild

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet von den geplanten Not- und Schutzgesetzen in der Corona-Krise eine wirkungsvolle Linderung der Folgen für die Wirtschaft und Menschen in Deutschland. "Auch Jobs, Existenzen und Unternehmen sind massiv bedroht, und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt", sagte Klingbeil.



"Ich bin mir aber sicher, wir kommen gut durch diese Krise." Es werde nicht einfach die nächsten Wochen, "aber es wird uns als Gesellschaft stärker machen", so Klingbeil weiter.