All das war nicht neu, all das wusste Johannes Kahrs, als er am Dienstag zur Fraktionssitzung kam. Und dann dieser Knall. Er beglückwünsche Eva Högl und wünsche ihr viel Erfolg, sein Rückzug falle ausdrücklich nicht aus Groll gegen die Entscheidung der Fraktionsspitze um Rolf Mützenich, so Kahrs. Wirklich?