Die Debatte wird zunehmend schärfer geführt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, geht den Kanzler frontal an. Scholz habe sich festgelegt, "keine Leoparde an die ausblutende Ukraine zu liefern". In dieser Frage aber müsse Scholz unbedingt umdenken. Melnyk sagt in Richtung Kanzler: