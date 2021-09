"Wie Mini-Trump": Laschet-Rede empört SPD 

Der Kanzlerkandidat der Union hatte am Samstag beim CSU-Parteitag in Nürnberg in seiner Rede geäußert: "In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite." Er meint ihre Wirtschafts-, Steuer- und Finanzpolitik: Die SPD habe immer daran gedacht, Steuern zu erhöhen, Schulden zu machen und den Menschen möglichst viel vorzuschreiben.