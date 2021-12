Regierungspartei SPD: Alles kann, nichts muss

Kaum eine Rede bei diesem Parteitag in Berlin, die nicht an die Situation von vor zwei Jahren erinnert. 2019 war die SPD am Boden. Die Vorsitzende Andrea Nahles rausgemobbt, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ein unbekanntes Duo an der Spitze, die Umfragewerte lange im Bundestagswahlkampf in gefährlicher Nähe zur Einstelligkeit.