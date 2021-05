Als Olaf Scholz Anfang der Woche in der ZDF-Sendung "Was nun" zu Gast war, ließ eine Aussage besonders aufhorchen. Er gab als Wahlziel "deutlich obere 20 Prozent" an. In vergangenen Zeiten wäre ein Kanzlerkandidat der SPD sofort mit der Frage konfrontiert worden, warum er so ambitionslos sei. Das war einmal.