Die Ampel-Parteien hätten sich vorgenommen "sehr solide zu wirtschaften und gleichzeitig ein Jahrzehnt der Investitionen in Deutschland zustande zu bringen". Der Frage, ob es dazu Nebenhaushalte geben solle, weicht Scholz aus: "Das ist nicht das Thema und das ist auch nicht das richtige Wort", sagt er. So gehe es bei der Deutschen Bahn nicht "um einen Nebenhaushalt, sondern um ein sehr wichtiges Unternehmen für die Infrastruktur unseres Landes", so Scholz weiter.