Darüber hinaus setzt die SPD-Spitze auf Klimapolitik in ihrem Wahlprogramm. Klimaschutz heißt es - mit Seitenblick auf die Grünen - könne nicht allein durch Verzicht und Einschränkung erreicht werden. Klimafreundliche Technologien müssten gefördert werden, und so Jobmonitor und wichtiger Wirtschaftsfaktor werden. Bis spätestens 2050 sei so Klimaneutralität in Deutschland erreichbar.