Ein Vorschlag, den der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans durchaus für überlegenswert hält. "Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir, auch gerade nach Corona, wieder mal über Arbeitszeit nachdenken müssen. Es verschiebt sich eine Menge", sagt Walter-Borjans im ZDF-Sommerinterview. Allerdings sei das "in erster Linie Sache der Tarifautonomie, der Tarifpartner", sich darüber Gedanken zu machen. So gäbe es bereits von der IG Metall Vorschläge für eine Vier-Tage-Woche, sagt der SPD-Chef. An entsprechenden Plänen mit großen Unternehmen werde gearbeitet. "Das unterstütze ich auf jeden Fall", so der SPD-Chef.