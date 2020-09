Walter-Borjans: Es kommt jetzt darauf an, welche Konsequenzen gezogen werden. Es geht nicht mit einer Kommentierung, was passiert ist. Es geht nicht mit Verdammen des Ergebnisses und dann weitermachen, als ob nichts geschehen wäre. Das muss Konsequenzen haben. Das geht auch nicht nur an den Koalitionspartner, das geht auch an die FDP. Herr Lindner war nicht in der Lage, mit demokratischen Parteien eine Bundesregierung zu bilden, aber ist in der Lage, seinen Parteifreund mit extremistischen Parteien in Thüringenan die Macht zu kommen. Hier ist Gesprächsbedarf auf vielen Ebenen gegeben. Und nicht nur Gesprächsbedarf, sondern auch Handlungsbedarf.