... ist Medienanwalt und vertritt den mutmaßlichen Täter aus Porz. Höcker ist Sprecher der konservativen "Werteunion", einer nicht offiziellen Vereinigung der CDU. In seiner Kanzlei in Köln ist auch der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, in beratender Funktion tätig. Maaßen wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er von "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen und Falschinformationen zu Ausschreitungen in Chemnitz 2018 verbreitet hatte.



Ralf Höcker hat in mehreren Fällen AfD-Politiker vertreten. So bei der angestrebten Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz im Zusammenhang mit der öffentlichen Bezeichnung von Teilen der AfD als "Verdachtsfall". Seine Kanzlei vertrat auch die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel. Auch für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan war sie gegen Springer-Chef Mathias Döpfner tätig. In einer Mail vom Juni 2019 betont Höcker, Politiker aller Parteien zu vertreten. Die AfD rangiere zahlenmäßig auf dem dritten Platz.



Höcker und seine Kanzlei gehen auch immer wieder gegen Journalisten und Medien vor. Die Stiftung Warentest sprach von "Drohmethoden" im Zusammenhang mit Anbietern von Geldanlagen. Übermedien berichtete über Einschüchterungsversuche gegenüber dem ARD-Politmagazin Kontraste. Höcker selbst überschrieb einen Wortbeitrag einmal mit "Journalisten-Bedrohung ist okay!". Das NDR-Magazin Zapp berichtete am Dienstag über die Methoden der Kanzlei gegen die Zeitung Kontext. Dabei geht es um private Facebook-Chats eines Mitarbeiters von zwei AfD-Landtagsabgeordneten, der rassistische und gewaltverherrlichende Nachrichten geschrieben haben soll.



Quelle: Julia Klaus