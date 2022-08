Mitte August 2018 berichtete er in einem Gastbeitrag in der "Preußischen Allgemeinen Zeitung" von den jährlichen Kriegsgräbereinsätzen der Reservisten in der russischen Föderation: "Ein wichtiger Auftrag im Sinne des Friedens in einer Zeit, in der wieder das Rasseln der Säbel zu hören ist, wo - statt Probleme im Dialog zu lösen - Drohkulissen an den Grenzen entstehen", schrieb er.