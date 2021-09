Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will nicht im "Klein-Klein" der Maßnahmen bleiben. Die Aufgabe sei eine "viel größere", nämlich die Industrienation Deutschland umzuwandeln. "Wenn uns das gelingt, ist das ein so großer Schub, dann wird das mehr erreichen, als viele kleine Maßnahmen", so Laschet.