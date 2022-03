Lisa Becker wuchs in Webenheim und Wolfersheim auf. Sie hat Jura studiert und als Rechtsanwältin gearbeitet. 2008 gründete sie die grüne Jugend in Blieskastel, der Stadt, in der sie lebt, wenig später wurde sie Mitglied im Landesvorstand der Saar-Grünen. Sie war im Stadtrat von Blieskastel und ist dort inzwischen erste Beigeordnete. Als Spitzenkandidatin will sie die zerstrittene Partei einen und wieder in den Landtag bringen.