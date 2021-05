Politisch aktiv ist die 1981 in Langen bei Frankfurt am Main geborene Wissler seit ihrer Jugend. In die Politik kam sie über die globalisierungskritische Organisation Attac, 2004 war sie eine der Gründerinnen der hessischen Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit (WASG), die aus Protest gegen die Agenda-Politik der rot-grünen Bundesregierung entstand und 2007 in der Linken aufging. Auf ihrer ersten Demo war sie aber schon mit 14 Jahren - aus Protest gegen Frankreichs Atomtests in der Südsee.