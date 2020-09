Datteln 4 liegt in Nordrhein-Westfalen, hier regiert Armin Laschet (CDU). Der NRW-Ministerpräsident hat in der Vergangenheit mehrfach gesagt, er werde den Bund nicht drängen, die Betreiber von Datteln 4 mit 1,5 Milliarden Euro zu entschädigen, damit ein so modernes Kraftwerk nicht ans Netz geht und alte umweltschädlichere länger laufen könnten. Betreiber von Datteln 4 ist der Energiekonzern Uniper. Dieser hat mit Unterstützung Laschets angeboten, Datteln 4 ans Netz gehen zu lassen und dafür andere Kraftwerke umzurüsten bzw. schneller vom Netz zu nehmen, inklusive des Braunkohlekraftwerks in Schkopau bei Halle. Konkret: im Jahr 2026 statt 2038.