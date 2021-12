Sprit vs. ÖPNV: Wo die Preise stärker steigen

Am stärksten fällt die Erhöhung im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg aus: plus 5,5 Prozent. Das betrifft allerdings nur das Umland - die Stadt Nürnberg sorgt mit einem Zuschuss dafür, dass die Ticketpreise dort zunächst stabil bleiben. Auch in und um Dresden (plus 4,7 Prozent) und in München (plus 3,7 Prozent) wird es deutlich teurer.