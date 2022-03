Tatsächlich dominiert die ukrainische Perspektive des Krieges in der westlichen Berichterstattung. Präsident Selenskyj, seine Mitarbeiter, aber auch ukrainische Medien haben im Ausland eine Informationsüberlegenheit erreicht: Täglich gibt es Videos von zerstörten oder eroberten russischen Panzern, Selenkyj selbst wendet sich in Videobotschaften an die Welt und spricht per Videoschalte in den Parlamenten in London, Washington oder Berlin. Die russische Darstellung des Konflikts setzt sich dagegen kaum durch.