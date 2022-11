Streit um Einbürgerung : Der deutsche Pass als Kampfthema

Am vergangenen Freitag hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Gedanken der Koalition vorgetragen, deren Kern eine einfachere Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft ist. Statt nach acht Jahren soll das künftig schon nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich sein. In bestimmten Fällen kann sich die Wartezeit auf drei Jahre reduzieren. Auch eine automatische Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Kinder soll es geben und die Aufgabe der alten Staatsbürgerschaft nicht mehr Grundbedingung sein - also die doppelte Staatsbürgerschaft zur Normalität werden.