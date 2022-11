Neues Einbürgerungsrecht: Worum es geht

Das Bundeskabinett will in Kürze über den vorgelegten Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beraten. Danach wird das Gesetz im Bundestag eingebracht, der dann in drei Lesungen darüber berät und abstimmt. Bis die Neuregelungen dann in Kraft treten können, werden sicher noch ein paar Monate vergehen. Bis dahin wird das Thema so oder so wieder auf den Agenden der Parteien stehen.