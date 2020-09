Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor berichtet, dass sich die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger 2019 deutlich erhöht habe. Demnach wurden beispielsweise in Niedersachsen 167 solcher Straftaten registriert - 59 mehr als im Vorjahr. In Baden-Württemberg wurden laut dem Bericht im vergangenen Jahr 104 solcher Straftaten verzeichnet (2018 waren es 81) und in Rheinland-Pfalz 44 (2018: 25).