Felix Hammer: Wir bieten seit zwei Jahren unter dem Namen "lyfes" krankenkassenzertifizierte Gesundheitskurse für Kinder an. Begonnen haben wir mit zertifizierten Feriencamps, mittlerweile sind wir an 25 Schulen in Rheinland-Pfalz und in Hessen im AG-Bereich tätig, wir bieten Feriencamps, Kinderbetreuung in Kooperation mit Vereinen.