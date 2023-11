Für Gamer ist Steam wie Amazon und Facebook in einem - hier gibt es Spiele zu kaufen und dazu das soziale Netzwerk, in dem man gemeinsam mit Freunden zocken und sich über Spiele austauschen kann. Bis zu 33 Millionen Menschen sind jeden Tag auf Steam aktiv und spülten 2022 fast 8,8 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Valve, dem US-Konzern hinter der Plattform. Von jedem verkauften Spiel gehen 20 bis 30 Prozent des Erlöses an Valve - auch an diesem Werbespiel für Terrorgruppen verdient das Unternehmen also. Auf eine umfangreiche ZDF-Anfrage reagierte Valve nicht.