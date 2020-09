Alexander Neu (Linke) spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Linke kritisiert das Festhalten der Bundesregierung an der geplanten Erhöhung der Verteidigungsausgaben. "Die Steuergelder sind viel notwendiger, um das marode Gesundheitssystem zur revitalisieren, um in Bedrängnis geratene Menschen zu helfen und um die Wirtschaft zu retten", sagte Linken-Verteidigungspolitiker Alexander Neu.



Er reagierte damit auf Außenminister Heiko Maas (SPD), der am Donnerstag vor einer Videoschalte mit seinen 29 Nato-Kollegen erklärt hatte, Deutschland stehe zu gemachten Zusagen.