Der Staatsvertrag will Werbung für Online-Glückspiele wie Poker oder Automatenspiel in gewissen Grenzen zulassen: in Rundfunk und Internet beispielsweise nachts zwischen 21 und 6 Uhr. Generell erlaubt wird aber wohl Sponsoring oder Werbung auf Banden in Sportstadien.



Zum Schutz von Spielern und finanziellen Folgen von Spielsucht sollen die Einzahlungen limitiert werden, und zwar auf 1.000 Euro pro Monat. Mit möglichen Gewinnen kann aber ohne Anrechnung auf das Limit gespielt werden.