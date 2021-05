Er wolle das Land nach der Corona-Pandemie "auf seinem Weg in die Zukunft begleiten" und dafür "um neues Vertrauen bitten", sagte Steinmeier in einem kurzfristig angesetzten Statement am Freitag in Berlin. Während SPD und Teile der Opposition die Ankündigung begrüßten, äußerten sich Unionspolitiker zurückhaltend.