Bundespräsident Steinmeier zur Coronavirus-Pandemie.

Quelle: Guido Bergmann/Bundesregierung /dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat um Verständnis für die Einschränkungen im täglichen Leben im Kampf gegen die Corona-Pandemie geworben und eindringlich an die Bürger appelliert, die Auflagen einzuhalten.



"Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben retten", sagte er in einer Videobotschaft. Zugleich betonte Steinmeier: "Wir werden das Virus besiegen!" Um so viele Leben wie möglich zu retten, seien "drastische und sofortige Einschnitte in unser tägliches Leben, unseren Berufsalltag" notwendig.