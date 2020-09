Steinmeier hält seine Rede an einem Tag, an dem die deutschen Behörden mit Combat 18 eine der übelsten Neonazitruppen verbieten. Gut so. Gewaltbereite Netzwerke rechter Gruppen, sagt der Extremismus-Experte Hajo Funke, gibt es allerdings immer noch zur Genüge. Steinmeier hält seine Rede an einem Tag, an dem "Du Jude" ein Schimpfwort auf den Schulhöfen ist. Und nur zehn von 16 Bundesländer eine Meldepflicht für solche Vorfälle haben. Steinmeier hält seine Rede, während laut einer Studie nur knapp 60 Prozent der 14- bis 16-jährigen Schüler wissen, was Auschwitz war. Und am Tag, an dem ein Münchener Lehrer jüdischen Glaubens auf Twitter schreibt: "Kann nicht schlafen. Freitag dürfen nur 100 Meter von unseren beiden jüdischen Schulen Neonazis aufmarschieren, um gegen jüdische Traditionen zu demonstrieren, oder eher: um uns Angst zu machen." An einem Tag, an dem über das Gesetz gegen Hass im Netz geredet wird, es aber immer noch nicht unterschrieben ist.