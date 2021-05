Unabhängig von ihrem Rücktritt als Ministerin will die 43-Jährige am 26. September als SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin antreten, um erste Regierende Bürgermeisterin zu werden und Michael Müller (SPD) ablösen. Sie war am 19. Mai zur Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten gewählt worden.