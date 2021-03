Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den hohen Stellenwert der deutsch-israelischen Freundschaft betont. Das Vertrauen Israels in die Bundesrepublik sei für ihn "eine große Freude und eine große Verantwortung", erklärte Steinmeier bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin am Dienstag in Berlin.