Wenn es darum gehe, noch dort lebende deutsche Staatsangehörige oder Ortskräfte aus dem Land herauszubringen, "dann kommen wir nicht umhin, ein Mindestmaß an Kontakt mit der neuen politischen Führung in Afghanistan, den Taliban zu haben", sagte Steinmeier in Bratislava nach einem Gespräch mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova.