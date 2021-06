In der israelischen Tageszeitung "Haaretz" rief Steinmeier die neue Regierung des Landes in einem Interview zu einer politischen Lösung des Konflikts mit den Palästinensern auf. Ohne eine solche Lösung gebe es keine gute Zukunft. Steinmeier traf am Mittwochabend in Tel Aviv ein. An diesem Donnerstag will er in Jerusalem mit dem neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und mit Außenminister Jair Lapid sprechen.