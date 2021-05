Ende September wird gewählt. Ob Union und SPD der nächsten Bundesregierung wieder angehören, ist Stand heute völlig offen. Schon in früheren Jahren gab es den Vorwurf, dass sich Bundesregierungen am Ende ihrer Amtszeit Pöstchen hin und her schieben, verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in höhere Besoldungsstufen befördert werden. Jetzt gibt es den Vorwurf wieder.