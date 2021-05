Die Debatte sei völlig richtig. Geimpfte müssten mit Getesteten gleichgestellt werden, betont er am Abend in der Sendung "Berlin direkt". Allerdings stelle sich die Frage, wie man damit umgehe, "wenn eine im Moment wirklich noch sehr viel größere Gruppe sagt, auch ich wäre gerne geimpft worden". Auch diesen Menschen müsse eine Perspektive aufgezeigt werden, eine Möglichkeit, etwa ein Restaurant zu besuchen, so Weil.