Selbst in Situationen, in denen ein Arzt oder Angehöriger straffrei helfen dürfte, kann die Hilfe in Deutschland praktisch kaum stattfinden: Das Bundesamt für Arzneimittel verweigert Sterbewilligen die Genehmigung für den Bezug des Mittels Natrium-Pentobarbital, mit dem ein schnelleres Sterben möglich wäre.