"Das ist nicht ganz so einfach. Und das kann man nicht nur mit sogenannter Sequenzierung des viralen Genoms machen, sondern dazu braucht man wirklich biologische Daten." Die würden derzeit an vielen Orten der Welt erhoben, auf diese Ergebnisse müsse man warten, so Mertens. Das gelte besonders für die brasilianische Variante des Virus.