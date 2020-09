Wie Vertreter anderer Hilfsorganisationen berichtet auch die Unicef-Direktorin von erfrorenen Kindern in der Region Idlib. Fore prangerte zudem "die jüngsten Bombardierungen von notdürftigen Lagern und Schulen in Idlib" als "verwerflich und abscheulich" an. Das Leid der Zivilisten im Kampfgebiet sei kaum zu fassen: In den vergangenen zwei Jahren seien bereits 2.000 Kinder in den Kämpfen getötet worden. Fore appellierte eindringlich an die Mitglieder des Sicherheitsrates, endlich die "Kinder Syriens" zu schützen.