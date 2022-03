In einer fast 15-minütigen Rede hat Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video am Donnerstag vor dem Deutschen Bundestag vom Leid der Angriffe Russlands auf sein Land gesprochen. Bundeskanzler Scholz kritisierte Putin nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erneut scharf für die Angriffe in der Ukraine. Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, so der Bundeskanzler. Gleichzeitig stellte er klar: Die Nato werde nicht militärisch eingreifen. Eine Haltung, an der auch Jens Stoltenberg festhält.