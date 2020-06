Die Lagebeurteilung und die Entscheidung der Ministerin beruht auf einem Brief, der nicht über den Wehrbeauftragten gelaufen sei, "sondern offensichtlich direkt an die Ministerin gesendet wurde. Natürlich muss man so etwas ernst nehmen. Aber man kann es nicht auf einen Zeugen belassen." Doch es zeige, dass ein Problem da sei, "das schon seit 2017 bekannt ist."