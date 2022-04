So fasst Strack-Zimmermann ihre Wahrnehmung zusammen. Das ist vor allem deshalb bedeutend, weil die FDP-Frau Koalitionspartnerin des SPD-Kanzlers ist. Und sie geht noch weiter. Ein so großes Land wie Deutschland müsse führen, gerade in so einer Krise wie die des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Und diese Führung müsse von Olaf Scholz kommen: "Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch."