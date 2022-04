Davon abgesehen bezeichnete sie das, was Scholz nicht gesagt hatte, als "besonders interessant": "Er hat das Wort 'Panzer' nicht in den Mund genommen. Er hat das Wort 'schwere Waffen' nicht in den Mund genommen." Eine Rhetorik, für die Marie-Agnes Strack-Zimmermann keinerlei Verständnis zeigte. Denn: "Das ist das, was angesichts der Aggressionen, angesichts des Mordens in der Ukraine und der Offensive, die gerade läuft, (…) vonnöten wäre."