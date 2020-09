Doch vorher will man an diesem Wochenende in Kassel noch inhaltlich vorankommen. Neben der Bündnisfähigkeit steht eine Frage im Fokus: Wie kann das Land verändert werden, wie ein sozial-ökologischer Systemwechsel herbeigeführt werden? In Umfragen verharrt die Linke in einem "10-Prozent-Gefängnis". Da will man raus, mit aller Kraft.