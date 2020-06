Neues Werk gegen Rassismus

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Der mysteriöse britische Streetart-Künstler Banksy hat sich mit einem neuen Werk dem Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt angeschlossen. Auf dem Kunstwerk ist ein Bild mit einer schwarzen Person und daneben eine große Trauerkerze zu sehen, die eine US-Fahne in Brand setzt.



Damit schloss sich Banksy der Initiative "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) als Reaktion auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd an. Dieser war bei einem Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen.