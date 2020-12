Firma A in Frankreich verkauft Ware im Wert von 1.000 Euro an Unternehmen B in Deutschland. Für 1.000 Euro, umsatzsteuerfrei, wegen der provisorischen EU-Regelung.



Unternehmen B verkauft die Ware weiter an Unternehmen C. Das allerdings bezahlt zusätzlich zum Warenwert 190 Euro Umsatzsteuer, die eigentlich später an das Finanzamt abgeführt werden muss.



Die Ware geht weiter zum Unternehmen D. Welches dann, umsatzeuerfrei, in die Niederlande exportiert. Deshalb erstattet das zuständige Finanzamt - wie üblich - die fällige Umsatzsteuer.



Unternehmen E verkauft die Ware dann wieder umsatzsteuerfrei an Unternehmen A in Frankreich.