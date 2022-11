Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats die Angriffe, die ukrainische Bürger in der Kälte träfen: Wenn in dieser Zeit "Millionen von Menschen ohne Energieversorgung, ohne Heizung und ohne Wasser sind, ist das ein offenkundiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte er am Mittwoch in seiner Videoansprache vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.