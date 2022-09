Und die Gewinne sollen an die Verbraucher wieder zurückgegeben werden. Am Ende "ein Nullsummenspiel", sagt Scholz. Konkret könnte die EEG-Umlage rückwärts eingeführt werden: Statt mit einem Zusatzbeitrag der Ausbau der Erneuerbaren Energien zu finanzieren, soll ein Höchstwert für die Erlöse am Strommarkt festgelegt werden. Die Differenz zwischen Großhandelspreis und Obergrenze müsste dann abgeführt werden. So steht es in dem Papier der Ampel, so könnte sie es einführen.