Polizist Fanone kritisierte republikanische Abgeordnete, die eine Untersuchung behindert hätten. "Ich fühle mich so, als wäre ich in die Hölle und zurück gegangen, um sie und die Menschen in diesem Raum zu beschützen", sagte Fanone. "Die Gleichgültigkeit, die meinen Kollegen entgegengebracht worden ist, ist schändlich."