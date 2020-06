Simon Fregin und Anna Krass arbeiten als Streetworker in Stuttgart. Sie kennen die Gegend um Rotebühl- und Schlossplatz und wissen, was Jugendliche am Wochenende hier suchen. "Das sind in erster Linie junge Menschen, die feiern wollen," meint Fregin. Es treffen sich Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, Schulabschlüssen und Geschichten.