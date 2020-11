CDU-Mann Nopper dürfte all das genüsslich beobachtet haben. Der 59-Jährige wirbt vor allem mit seiner langjährigen OB-Erfahrung in Backnang. Rockenbauch (40) will für eine konsequente ökologische und soziale Politik in der Stadt sorgen. Schreier, mit 30 Jahren der jüngste der drei Männer, sieht sich als den Kandidaten der Mitte, will unter anderem die Digitalisierung in der Stadt vorantreiben. Thematisch ging es im Wahlkampf hauptsächlich um die angespannte Verkehrssituation in Stuttgart, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und das Thema Sicherheit.